NBAは、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に開幕する2025-26シーズンから「デビューパッチ」および「ゴールドロゴパッチ」プログラムを導入する。NBAの公式ライセンス製品の製造・販売を手掛けるFanatics社とTopps社が16日に発表した。 今シーズン、クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）をはじめとした全ての新人選手はリーグ初出場の試合で「NBAデビュ