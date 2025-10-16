・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９４２４．７５（－２８．０２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１８１．３７（－５５．５７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０７７．００（＋１５７．３８） ・ロシア・ＲＴＳ １０１７．０１（＋１５．７１） 出所：MINKABU PRESS