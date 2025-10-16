・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝５８．２７ドル（－０．４３ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４２０１．６ドル（＋３８．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５１０７．３セント（＋７５．９セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝４９８．７５セント（－１．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１６．７５