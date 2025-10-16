キルタイムコミュニケーションは、スリーズロゼコミックス『邪神さまの愛玩ペット』を2025年10月17日に発売する。■『邪神さまの愛玩ペット』漫画：野宮しの発売日：2025年10月17日定価：825円)本体750円＋税10％)君はもう僕のペットだよ事故で死んだはずが、目覚めるとそこは「人類が愛玩動物として飼われている」世界で──？邪神たちが支配する世界では人類は滅んでおり死ぬ前の世界とは全く違う世界の常識に百瀬――モモは振り