YUKIが、2025年12月26日に公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に、YUKIの新曲「Share」が起用されることを発表した。YUKIにとって「Share」は、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる新曲。さらに、本作は12月17日にCDシングルとしてリリースすることも決定した。初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。『この本を盗む者は』