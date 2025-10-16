山梨県甲斐市にある「サントリー 登美の丘ワイナリー」で、ブドウの収穫を祝う恒例イベント「収穫感謝祭2025」が2025年11月8日(土)に開催される。「FROM FARM新酒2025」の解禁にあわせたこの祭りでは、フレッシュな新酒の味わい、受賞歴を誇る銘柄、ワインに合う地元グルメ、さらには多彩な体験プログラムを用意。秋空の下、甲府盆地や南アルプスを望む絶景とともに新鮮な味わいを堪能する一日となるはずだ。【写真】登美の丘ワイ