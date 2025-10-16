「広島秋季練習」（１５日、マツダスタジアム）広島の堂林翔太内野手（３４）が１５日、中距離打者から長距離打者へモデルチェンジする決意を語った。自身の立ち位置を見つめ、今オフは大胆な変更を行う。１６年目の今季は４４試合の出場にとどまり、打率．１８６、１本塁打、４打点。７月半ばからはファーム調整が続き、「（今季）最初は使ってもらいましたし、その時に結果が出なかった」と振り返る。来季に向けては「圧倒