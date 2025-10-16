東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年12月号」を10月28日に発売。また、Liella!が表紙を飾る「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」も、同日に発売する。【写真】Liella!メンバー4人が仲良く笑い合う寝そべりSHOTなど公開10月28日発売の「B.L.T.12月号」には、11月5日に「7thライブテーマソング（仮）」のリリースを控える『