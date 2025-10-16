はとバスは、日本航空とジャルロイヤルケータリングと連携し、「羽田空港ベストビュードライブ特別編」を11月3日と24日に運行する。内容は、JAL SKY MUSEUMの見学と、ジャルロイヤルケータリング羽田工場で提供するJAL国際線ビジネスクラスの機内食ランチ、2階建てバスでの羽田空港制限区域内ドライブで構成する。制限区域ではバスから降りて間近で航空機の見学ができるほか、ティータイムに同ビジネスクラスの韓国路線で提供する