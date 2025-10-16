ドラマ9「コーチ」で主演を務める唐沢寿明 堂場瞬一による警察小説「コーチ」を原作とし、唐沢寿明が主演を務めるドラマ9「コーチ」が10月17日(金)からテレ東でスタートする。唐沢演じる、警視庁人事二課所属の一見「冴えないおじさん」の向井光太郎が、捜査に失敗して行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを「コーチ」し、魔法のように彼らの潜在能力を引き出していく。そして、苦境を乗り越えた若手刑事たちはやが