2009年10月、アメリカのオバマ大統領がノーベル平和賞受賞者に決まった。朝日新聞編集委員の藤田直央さんは「核廃絶を目指すオバマ大統領に対して、日本はむしろ核兵器の重要性を訴えていた」という――。（第3回／全3回）※本稿は、藤田直央『極秘文書が明かす戦後日本外交 歴代首相の政治決断に迫る』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。■戦争被爆国日本がオバマに訴えた「核兵器の必要性」日米同盟について、歴代首