札幌市中央区の住宅街で２０２５年１０月１６日、クマの目撃情報があり、クマが一時、住宅街に居座りました。クマが目撃されたのは札幌市中央区円山西町３丁目の住宅街です。午前７時２０分ごろ「庭の中にクマがいる」と家の住人から警察に通報がありました。また、通報のおよそ３０分前にも、クマ目撃の通報があったということです。クマは一時、住宅街に居座りましたが、その後、立ち去ったということです。現在警察が、付近を警