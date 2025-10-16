ガザ南部ハンユニスの大規模な破壊の様子/Muhammed Eslayeh/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の保健省は１５日、がれきの下から新たに１６人の遺体が見つかったと発表した。ガザの民間防衛の当局者によると、イスラム組織ハマスとイスラエルの停戦合意後に見つかった遺体は２５０体を超えるという。保健省によると、１５日には計２５人の遺体が病院に運ばれた。ここにはがれきの下から回収された遺体も含ま