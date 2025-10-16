退職金や年金があっても、なぜ老後破産は起こるのか。それは、多くの人が見落としている「想定外」の存在です。誰の身にも起こりうるこのリスクは、ある日突然、完璧に思えた老後計画を根底から覆すかもしれません。なんで俺だけ…退職金2,000万円も「想定外の三重苦」で風前の灯火「退職金と貯蓄をあわせて2,000万円。それに月20万円の年金があれば、夫婦二人、贅沢はできなくても穏やかに暮らしていける。そう、信じて疑いません