広島・二俣翔一内野手（２２）がスーパーユーティリティープレーヤーを目指し、奮闘している。今秋から捕手に再挑戦中。参加している「みやざきフェニックス・リーグ」では、すでに捕手で４試合に出場するなど貴重な経験を積んでいる。先輩捕手陣の支えも受けながら、汗を流す若鯉の現在地に迫った。新たな挑戦はまずまずの手応えを得ながら進んでいる。今秋からルーキーイヤー以来、４年ぶりに捕手に再挑戦している二俣。「こ