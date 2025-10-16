タッチが強すぎたり、弱すぎたりで距離感が合わない…… ストロークの軌道もフェースの向きも安定しなくて方向がズレてしまう…… パットの悩みはいろいろあるけどどうやって直していいかがわからない人はすぐに修正できるこのヒントをお試しあれ！ 体がブレない！ゆるまない！腹筋に力を入れて「肩の上下動」で打つ 構えたら腹筋にグッと力を入れましょう！ ボールに力がしっかり伝わ