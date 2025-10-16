15日夜、秋田大学の手形キャンパス付近で64歳の男性がクマに襲われました。男性は搬送時会話ができていましたが、頭や腕にけがをしていたということです。現場は秋田市手形字大沢の市道です。警察と消防によりますと15日午後9時半ごろクマの目撃情報を受けて付近を警戒していた警察官に「近くでクマに襲われた人がいる」と連絡がありました。道路に倒れていたのはイヌの散歩をしていた近くに住む64歳の男性で、顔や両腕にけがをし