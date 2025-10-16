私（ナオ）は、夫のカズナリと娘のリン（3才）の3人暮らし。自分のキャリアや経済的な状況を考えて、リンは一人っ子と決めています。兄のコウジは私の10才年上ですが、昔からとても仲良しです！兄はずいぶん前にケイコさんと結婚。今では中2のアヤネちゃん、小4のカオリちゃん、6才のマドカちゃんの3姉妹の父です。リンは一人っ子なので、兄の家に遊びに行くとお姉さんたちにたくさん遊んでもらってとっても楽しそう！私と兄も