＜BMW女子選手権事前情報◇15日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞オープンウィークなどで一時帰国をするとき、吉田優利の遊び相手はもっぱら弟だという。妹の鈴（りん）は昨年のプロテストに合格した日本ツアーのルーキー。全国各地を転戦しているため、姉妹が顔を合わせる機会は減った。【写真】やっぱり似てる！吉田姉妹のドレス姿それでも、妹の成績は常にチェックしている。「めっちゃ見ています。ランキン