アイアンが正確に当たる秘訣とは何か？トレビノマニアである生源寺がトレビノのスイングで真似している部分を教えてもらった。「意識しているのは、左手を掌屈させて真っすぐ出す動きです」。その動きを徹底分析する。【写真】50年前から左手首の掌屈で長いインパクトを作っていた！生源寺龍憲も参考にするトレビノのスイング◇◇◇トレビノのアイアンスイングで最も意識しているのは、フェースと左手甲が上を向くフォロー