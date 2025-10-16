＜日本オープン事前情報◇15日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞このナショナルオープンで過去に2位3回、3位1回の成績を残している石川遼が、アマチュア時代を含めて15回目の出場となる今年、日光の地で初タイトルを目指す。【写真】こんなにラフが長いのです2003年以来、22年ぶり2度目の「日本オープン」を開催する日光CC。石川が日光で戦うのは2021年の「日本プロ」以来、2度目となる。4年ぶりにラウン