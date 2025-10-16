＜BMW女子選手権初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第1ラウンド。昨夜に降った強い雨の影響により、コースコンディション不良でティオフが1時間遅れることが決まった。【写真】やっぱり似てる！吉田姉妹のドレス姿アウトスタート第1組の畑岡奈紗、イン第1組の竹田麗央、吉田優利らは午前9時からティオフ。2戦連続トップ3入りと好調の勝みなみは午前9時33分にティオフを予定し