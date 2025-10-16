米ホワイトハウスの式典で演説するトランプ大統領＝14日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米共和党のトランプ大統領は15日、連邦捜査局（FBI）が1月の政権発足後に各地で逮捕した犯罪者が2万3千人を超え、民主党のバイデン前政権下だった昨年の2倍以上に増えたと誇示した。来年11月の中間選挙をにらみ、治安対策に注力する姿勢をアピールした。ホワイトハウスでの記者会見で述べた。トランプ氏はFBIが過去数カ月間、全米で