大雨をもたらす線状降水帯の発生を見込んだ際、気象庁が半日前に発表する予測の的中率は、今年約14％で目標を下回ったことが分かりました。【映像】大雨に見舞われた各地の様子気象庁は今年に入ってから10月15日まで線状降水帯を86回予測しましたが、このうち的中させたのは12回でした。的中率は約14％で、去年から2年続けて目標の25％程度に届きませんでした。一方、実際に全国で発生した線状降水帯は17回で、このうち12回