【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,253.31 ▼17.15（10/15）NASDAQ：22,670.08 △148.38（10/15） 1.概況 前日の米国市場は高安まちまちとなりました。引き続き米中貿易摩擦への懸念が根強く、株価の重荷となる中で、同日に四半期決算を発表した金融や半導体関連銘柄などが買われたことが相場の支えとなりました。ダウ平均は104ドル高の46,375ドルで取引を開始しました。朝方は堅調な推移と