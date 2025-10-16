メ～テレ（名古屋テレビ） 1300年以上の歴史をもつ岐阜市の長良川鵜飼が15日夜、閉幕しました。 岐阜市の「長良川鵜飼」は毎年5月から10月まで開かれています。15日に今シーズンの最終日を迎え、約690人が手縄で巧みに鵜を操る鵜匠の技や、かがり火の下で鮎を追う鵜の姿を楽しみました。終盤には6隻の鵜舟が、川幅いっぱいに広がり一斉に鮎を浅瀬に追い込む「総がらみ」が披露されたほか、花火が打ち上げられま