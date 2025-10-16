プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2025年10月13日、自身のインスタグラムを更新。夏の思い出ショットを披露した。「夏の記憶のキラキラ部分のみ」本田さんは、「夏の記憶のキラキラ部分のみ」とコメントを添え、自撮りショットやアイスショーの様子、ベッドで寝転ぶ姿など20枚の写真を投稿。夏の思い出として、さまざまなオフショットを披露していた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いノースリーブを着用。