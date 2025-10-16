「R-60M」 ティアックは、KlipschのReferenceシリーズより、6.5インチ径ウーファーを搭載した2ウェイのブックシェルフスピーカー「R-60M」を、11月1日に発売する。カラーはブラックで、価格は93,500円／ペア。 6.5インチ(16.5cm)径のTCPウーファーと、1インチ(2.54cm)のアルミニウムLTSツイーターを搭載した2ウェイ・バスレフ型。 ウーファӦ