日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2936（+22.5+0.77%） ホンダ1551（+7.5+0.49%） 三菱ＵＦＪ2286（-5-0.22%） みずほＦＧ4744（+52+1.11%） 三井住友ＦＧ3951（-6-0.15%） 東京海上6301（+41+0.65%） ＮＴＴ153（-0.5-0.33%） ＫＤＤＩ2342（-16-0.68%） ソフトバンク214（-1.0-0.47%） 伊藤忠8400（+12+0.14%）