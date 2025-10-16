【本日の見通し】ドル売り円買い意識も、警戒感 米中関係の悪化懸念が重石となり、ドル売りの流れが継続。昨日のドル円は東京市場午後に１５０．９０前後を付けた後、いったん１５１．７０前後まで買い戻されたが、NY午後にかけてドル売りが再び強まっており、上値の重い展開となっている。 水曜日のパウエル議長によるバランスシートの縮小停止見通しや労働市場の大きな下振れリスクへの言及などを受けてドル