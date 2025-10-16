東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値151.05高値151.88安値150.90 152.63ハイブレイク 152.26抵抗2 151.65抵抗1 151.28ピボット 150.67支持1 150.30支持2 149.69ローブレイク ユーロドル 終値1.1647高値1.1648安値1.1602 1.1709ハイブレイク 1.1678抵抗2 1.1663抵抗1 1.1632ピボット 1.1617支持1 1.1586支持2 1.1571ロ&#12