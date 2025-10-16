▼滋賀県（彦根地方気象台・１６日５時）【南部】くもり時々雨【北部】くもり時々雨▼京都府（京都地方気象台・１６日５時）【南部】くもり時々雨【北部】雨時々止む▼大阪府（大阪管区気象台・１６日５時）【大阪府】雨時々止む▼兵庫県（神戸地方気象台・１６日５時）【南部】雨時々止む【北部】くもり後雨▼奈良県（奈良地方気象台・１６日５時）【北部】くもり時々雨【南部】雨時々止む▼和歌山県（和歌山地方気象台・１６日５