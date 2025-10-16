気象庁の「高温に関する早期天候情報」によると2025年は10月になっても暑さは続くとされているが、それでも少しずつ暑さは和らぎ、秋の訪れを感じられるようになってきた。秋晴れの空気が澄んだ日のおでかけ先として「展望室」はいかがだろうか？吹き抜けのテラスで涼しい風を感じながら絶景を眺め、もし日差しに暑さを感じた場合も屋内でゆっくり過ごすことができる。さらには10月から3000品目以上の食料品が値上げし、お財布事情