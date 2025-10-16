YUKIの新曲「Share」が、12月26日に公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に決定した。 （関連：【画像】劇場アニメーション『この本を盗む者は』キービジュアル） 本楽曲はYUKIにとって、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる新曲。映画は2021年本屋大賞ノミネートの深緑野分による小説を原作とする劇場アニメーションとなり、本予告も公開