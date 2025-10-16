１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円０５銭前後と前日と比べて８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７５円９４銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高だった。 この日にニューヨーク連銀が発表した１０月の製造業景況指数が市場予想を上回ったことを受け、ドル円相場は１５１円７０銭台まで上伸する場面があった。ただ、