奈良・東大寺大仏殿の北に佇む正倉院は、“奇跡の宝庫”と呼ばれる特別な施設だ。9000件を超える宝物を1300年もの間守り伝えてきたその存在は、世界でも類を見ない文化財の宝庫である。内部には、天平文化の精華を示す工芸品や織物、古代の人々の祈りや暮らしを映し出す道具の数々が眠っている。漆と螺鈿で彩られた琵琶、そして織田信長や足利将軍が憧れ切り取ったと伝わる香木「蘭奢待(らんじゃたい)」。名前を聞くだけで心を惹き