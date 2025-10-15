熟睡感が得られず、朝すっきりと起きることができなくなってしまう、睡眠時無呼吸症候群。今回は具体的にはどのような症状があるのかや、どのような状態なのかについて、医師の岩間先生（日本橋循環器科クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：岩間 義孝（日本橋循環器科クリニック） 順天堂大学医学部卒業。その後、循環器を専門に東京都立広尾病院や横浜労災病院などで経験を積み、米国メイヨークリニック