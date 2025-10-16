― ダウは17ドル安と3日ぶりに反落、中国との貿易摩擦激化を懸念 ― ＮＹダウ 46253.31 ( -17.15 ) Ｓ＆Ｐ500 6671.06 ( +26.75 ) ＮＡＳＤＡＱ 22670.08 ( +148.37 ) 米10年債利回り4.031 ( +0.002 ) ＮＹ(WTI)原油 58.27 ( -0.43 ) ＮＹ金 4201.6 ( +38.2 ) ＶＩＸ指数 20.64 ( +20.64 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48000 ( +190 ) シカゴ日経225先物 (ド