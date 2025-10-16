大阪12月限ナイトセッション 日経225先物48060+250 （+0.52％） TOPIX先物3204.0+13.0 （+0.40％） シカゴ日経平均先物48000+190 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 15日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。前日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の発言を受けて、米利下げ期待が高まるなかで買いが先行して始まり、NYダウの上げ幅は一時400ドルを超える