SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「生」でした！■解説上から読むと「野生（やせい）」左から読むと「衛生（えいせい）」右に向かって読むと「生徒（せいと）」下に向かって読むと「生産（せいさん）」パッと思い浮かびましたか？YouTu