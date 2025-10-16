韓国女子プロゴルファーの“セクシークイーン”ユ・ヒョンジュ（31）が、10月12日まで開催された韓国女子（KLPGA）ツアーの『K-FOODノルブ・ファミ マスターズ』に主催者推薦で出場した。１部レギュラーツアーの出場は６月以来、３回目。４ヵ月ぶりにゴルフファンの前に姿を見せたこともあり、大勢のギャラリーが彼女のプレーを追った。毎回、そのファッションセンスでも話題になるユ・ヒョンジュだが、初日はあいにくの雨模様。そ