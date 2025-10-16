ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、本拠で行うブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に向け、ドジャースタジアムで会見を行った。打撃不振に苦しむ大谷翔平投手（31）について質問が集中する中、変わらない信頼感を示した。大谷はフィリーズとのワイルドカードシリーズ（WCS）では9打数3安打4打点、2本塁打を放つなど突破の原動力となったが、地区シリーズ（DS）に入ってから調