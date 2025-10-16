キルタイムコミュニケーションは、東京メトロ丸ノ内線池袋駅コンコースに、「コミックブリーゼ」の電照看板を掲出した。電飾看板は池袋駅東口35番出口にあり、駅改札から通路を抜け、地上に上がるエスカレーターのすぐ横に掲出されている。乙女ロードや池袋サンシャインシティ、アニメイト池袋本店などへ向かって、数多くの人が通る場所となっている。