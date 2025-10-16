太平洋戦争末期のパラオ・ペリリュー島を舞台に、戦火での友情を描いた、史実に基づく戦争漫画をアニメ化した映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』（12月5日公開）の本予告映像と本ビジュアルが公開された。さらに、主題歌「奇跡のようなこと」を上白石萌音が担当していることが明らかになった。【動画】アニメ映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』本予告原作は「ヤングアニマル」（白泉社）で連載され、かわいらしいタッ