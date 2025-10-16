DeNAはドラフト1位ルーキーの竹田祐がCS初登板で先発マウンドに上がる。プレーオフ、CSで新人が勝利投手になると19年に2勝した甲斐野（ソ＝現西武）以来6年ぶり。DeNAでは17年ファイナルS第2戦（対広島）の浜口（現ソフトバンク）以来8年ぶり2人目になる。シーズン中の対阪神戦は9月20日の1試合のみだが、その時は先発7回1失点の好投で勝利投手になった。敗れれば対戦成績が0勝3敗となり後がなくなる一戦で、ルーキーがどん