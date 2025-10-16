◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）阪神・村上頌樹―坂本誠志郎のバッテリーは初球に外角ボール球直球を選んだ。0―0の5回表2死一、三塁で山本祐大を迎えた場面である。これが100球目だった。初回からピンチの連続で相当に球数を費やした。それでもボール球から入った。山本の気をそいだ1球となった。結果、2ボール1ストライクからカーブで三ゴロに取り、ピンチを脱した。「ピンチで