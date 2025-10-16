ハマスが合意の履行を拒否するならイスラエル軍のガザ攻撃容認を検討するとトランプ氏/Mark Schiefelbein/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、ＣＮＮとの電話インタビューで、イスラム組織ハマスが和平合意の履行を拒否する場合、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ地区攻撃の容認を検討すると述べた。自身がゴーサインを出せばイスラエル軍はすぐさま戦闘に戻るとも指摘した。トランプ氏のコメントは、和平合意に盛り込