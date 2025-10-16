Amazon Musicが、松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』を、11月5日から独占先行配信することが決定した。あわせて、Amazonでは初回限定盤を含むCDの先行予約もスタートした。【画像】これは欲しい！松田聖子ポータブルレコードプレーヤー同アルバムには、松田にリスペクトを寄せる8組のアーティストが