【モデルプレス＝2025/10/16】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、10月23日発売の雑誌「ViVi」12月号増刊（講談社）の表紙に登場する。【写真】INI、フォーマル衣装でクールな表情◆INI、ミラノで撮り下ろし敢行いまもっとも勢いのあるグローバルボーイズグループ・INI。9月末、彼らがミラノ・ファッションウィークのショーに初めて11人全員で招待されることになった。INIの11人が世界と触れる瞬間に立ち会いたい