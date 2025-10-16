SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「作」でした！■解説上から読むと「所作（しょさ）」左から読むと「原作（げんさく）」右に向かって読むと「作品（さくひん）」下に向かって読むと「作業（さぎょう）」パッと思い浮かびましたか？You